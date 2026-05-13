◆第５回福井県スポーツ報知杯ダイナソーカップ（４月２９日〜５月４日・プレーパーク大飯野球場ほか）▽中学生の部・決勝岐阜笠松ボーイズ１１ー８名古屋ボーイズ＝延長９回＝「第５回福井県スポーツ報知杯ダイナソーカップ」は決勝が行われ、岐阜笠松ボーイズ（岐阜県支部）が延長戦突入の激闘を制し、初優勝を飾った。激戦に終止符が打たれた瞬間、岐阜笠松ナインがマウンド付近に一斉に集まった。「みんなでつ