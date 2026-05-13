関西ブロック最大級の大会で、中学１年生王者を決める「スギ薬局グループ杯第１８回日本少年野球報知旗争奪関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）の開会式が６日、京セラドーム大阪で行われた。全１０支部から１２７チーム、１９７４人（登録）が参加し、元気よく入場行進。６月２１日の決勝（ＨＰＬベースボールパーク）までの熱戦が幕を開けた。キラキラ輝く瞳の奥に闘志を燃やし、一歩一歩踏み出した。オリックスの