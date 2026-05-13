１１日、北海公園の菜の花畑。（北京＝新華社記者／邢広利）【新華社北京5月13日】中国北京市の北海公園にある万仏楼遺跡風景区で菜の花が見頃を迎えた。黄金色の花が赤い楼閣に映え、風情ある景観が訪れる人を引き付けている。１１日、北海公園の菜の花畑を撮影する観光客。（北京＝新華社記者／邢広利）１１日、北海公園で見頃を迎えた菜の花。（北京＝新華社記者／邢広利）１１日、北海公園の菜の花畑。（