通行量が時間帯によって変わるこの原稿を書いているのは、大型連休の最終日。昨晩（5月5日）のニュースでは、高速道路のUターンラッシュが映し出されていました。そこで東名高速道路や関越自動車道とともに紹介されていたのが、神奈川県川崎市と千葉県木更津市をトンネルと橋で結ぶ自動車専用有料道路、東京湾アクアラインでした。興味深かったのは、夕方のニュースではアクアラインは目立たなかったのに、23時ぐらいにもっとも酷