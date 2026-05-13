DOMOTOの最新シングル「またね」が、13日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、週間16.6万PT（165,934PT）を記録。自身通算9作目の1位を獲得した。【動画】幻想的…！ライブバージョンも公開DOMOTO本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場しており、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を記録した。【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シ