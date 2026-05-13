近年、日本の夏は過酷を通り越し、命に関わる暑さへと変化しています。そんな中、世界シェアNo.1を誇るポータブルファンブランド｢JisuLife｣が日本へ本格上陸。2026年4月の発表会では、単なる涼む道具を超え、体調を整える｢セルフメンテナンス･ガジェット｣としての新基準を提示しました。ガジェットファンのみならず、全ての現代人にとって今夏の必須アイテムとなることは間違いない商品をご紹介します。 最大の特徴は｢100