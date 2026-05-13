俳優の秋野暢子（69）が12日、自身のインスタグラムを更新。お弁当の残り物を活用した品数豊富な朝ごはんを公開した。【写真】お弁当の残り物で作った“、秋野暢子の品数豊富な”朝ごはん秋野は「昨日のお弁当の残り物で朝ご飯です。これ昨日のガラススタジオで食べたお弁当。同じでしょ」とつづり、彩り豊かな朝食の写真を投稿。ごぼうのきんぴらやブロッコリー、卵料理、ヨーグルト、こんがり焼いたトーストなど、バランスの