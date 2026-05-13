◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。12試合、53打席ぶりの本塁打となる7号を放った。インターネット上では、久々の一発に、「な…涙で前が見えません大谷さんホームラン良かった良かった本当に良かった」「大谷くんのホームラン！やっと見れたぜ！」「大谷さん、何日ぶり？