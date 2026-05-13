洗練の「ボディ同色エアロ」がカッコいい！2026年5月12日、トヨタは「カローラ」の特別仕様車「ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」を60周年記念仕様にアップデートし、発売しました。1966年の誕生以来、世界150以上の国と地域で販売され、累計販売台数5700万台超を誇るトヨタ「カローラ」シリーズ。2026年10月20日に迎える誕生60周年に向け、今回新たな記念仕様が設定されました。【画像】これが1リッターで27km走るトヨタ