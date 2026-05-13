5月6日（水・休）に放送した「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（MC：オードリー・若林正恭 毎週水曜 夜11時06分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信。「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】老眼の悩み解消へ！かけ替え不要 勝手にピントが合う「魔法のメガネ」の正体今、向き合わなければならない社会課題の一つが「人生100年時代の健康寿命」。こ