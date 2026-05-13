5月に入り夏日が各地で続出。もはや春を超えて夏になったかの陽気が続くが、ここ数年、日本では“夏場の必需品”に近いガジェットになっているのが「ハンディファン」だ。以前は一部の層が使う便利グッズのように見られていたハンディファンだが、いまや世代や性別を問わず、駅のホームやフェス会場、テーマパークなどで多くの人が持ち歩く「夏のガジェット」の定番に。 （関連：【画像】機能性やデザイン性