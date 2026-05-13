陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？第7話これからひとり？【編集部コメント】大事な息子の幸せのために、母親の自分が尽くすのは当たり前。そんなふうに陽子さんは考えていたのかも