話題のドライバーやアイアンに替えても劇的にショットが良くなることは少ない。しかし、クラブフィッターの吉川仁氏は「シャフトにはその可能性がある」と語る。近年はシャフトの素材や製法が大きく進化。自分に合う運命的なシャフトを見つければ人生最高の1打が打てるはず。今回は「とにかく飛距離を伸ばしたい！」という人が選ぶべき10本のシャフトの特徴を吉川に語ってもらった。【スペック一覧】全体しなりシャフトでつかまり