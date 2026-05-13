「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」でメジャー初優勝で通算5勝目を挙げた河本結。フェードが持ち球の彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】左ヒジを体から離してフェースを返さない河本結のアイアンスイング◇◇◇オンプレーンに下ろしてきたクラブを体の回転で左に振り抜き、腰や上体も前傾を保ったままレベルターンする。フェ