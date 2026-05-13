金田久美子が自身のインスタグラムを更新。「NEWキャディーバッグ！」と、新たな相棒を披露した。【写真】「可愛い馬だなぁと思ったらペガサスみたい」という新キャディバッグ（全5枚）金田は「かっこかわいい大人っぽ〜な私の相棒、お気に入りました」と紹介。さらに「可愛い馬だなぁと思ったらペガサスみたいです。お間違い無く」とユーモアたっぷりにつづった。投稿では、朱色がかった赤をベースに、色鮮やかなペガサスのデザイ