◇ア・リーグアストロズ2―10マリナーズ（2026年5月12日ヒューストン）アストロズの今井達也投手（28）が12日（日本時間13日）、本拠地ダイキン・パークで行われたマリナーズ戦に先発登板。4回を5安打6失点でメジャー初黒星を喫した。4月10日の同カード以来、32日ぶりのメジャー復帰登板を果たしたが、悔しい結果に終わった。チームは2―10で敗れて4連敗。初回は直球とスライダーを主体に3者凡退の好スタート。しかし、2