◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が、第2打席で53打席ぶりの本塁打となる7号ソロを放ち、チームは勝ち越しに成功。先発・山本由伸投手を援護する一撃に球場全体から歓声が沸き起こりました。「1番・指名打者」で先発出場した大谷選手は、初回の第1打席。カウント1-2と追い込まれた4球目、低めのチェンジアップに泳がされながらもライト前に弾きかえしました。これが3試