磐越道で21人が死傷したバス事故の発生から5月13日で1週間です。容疑者が運転することになった経緯をめぐり、「運転手を引き受けてくれる人が見つからなかった」など混乱があったとみられることが分かりました。 5月6日、福島県の磐越道で北越高校・男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突。 稲垣尋斗さん（17）が死亡、合わせて20人が重軽傷を追いました。 バスを運転し、過失運転致