長年日本の女子フィギュアスケート界をけん引した坂本花織（26、シスメックス）が13日神戸市内で引退会見に臨み、サプライズで結婚を報告した。【写真を見る】坂本花織、引退会見で”サプライズ結婚報告”「真逆な性格で常に物事を冷静に考える人」5月5日に一般人と会見終盤に「もう一つ報告があります。私事ではございますが、先日結婚いたしました」と突然、告白。会場の報道陣を驚かせた。相手は大学時代に出会った同い年で、「