＜13日（水）の天気＞北海道北部では前線の影響で雨が降っています。前線の南下とともに次第に南部で雨となり、午後は札幌周辺でも降り出す見込みです。雨と北風で、道内では前日より気温が大幅に低くなるでしょう。東北〜九州は高気圧の圏内で日差しの届いているところが多くなっています。日中は気温が上がる一方で上空には寒気が流れ込んでいるため、午後は広い範囲で大気の状態が不安定になりそうです。昼過ぎには山沿いを中心