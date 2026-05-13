福島県の磐越自動車のバス事故で容疑者が運転することになった経緯をめぐって、混乱があったとみられることが分かった。5月6日、磐越道で若山哲夫容疑者が運転するマイクロバスが事故を起こし、高校生など21人が死傷した。捜査関係者によると、運行会社を通してバスの運転や手配を打診された人物が「引き受けてくれる人が見つからず若山容疑者に依頼した」などと話していることが分かった。事故をめぐっては高校側と、運行会社の主