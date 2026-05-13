女優の加藤夏希（40）が13日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。手作りの“ポピープレイタイム・キャラ弁”を公開した。「キャラ弁ヒストリーに追加されましたハギーワギーとキシーミシー」とつづり、人気ホラーサバイバルゲーム「PoppyPlaytime（ポピープレイタイム）」に登場するキャラクター、ハギーワギーとキシーミシーのキャラ弁をアップした。長い手足の青い体、歯が並んだ赤い大きな口が特徴の「