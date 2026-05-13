東京・町田市で10代の少女を押し入れに監禁し、低体温症にさせるなどした疑いで両親と兄が逮捕されました。家族ぐるみで虐待を繰り返していたとみられています。逮捕されたのは、東京・町田市に住む40代の両親と20代の兄です。両親らは今年1月、10代の娘を拘束具を付けた状態で自宅の押し入れに鍵をかけて数日間監禁し、低体温症にさせるなどした疑いがもたれています。捜査関係者によりますと今年1月、母親から「子どもが冷たい」