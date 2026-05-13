「ドジャース−ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が三回に７試合ぶりの７号ソロを放った。これに先発の山本由伸投手がベンチで爆笑するシーンがあった。山本は三回２死からラストバッターのパースに甘く入ったカットボールをとらえられた。打球は左中間スタンドに飛び込み、パヘズもテオスカーも途中で追うのをあきらめる一撃。マウンドの右腕は思わずぼうぜんの表情を浮かべた。その直後に