大型連休最終日の5月6日朝、福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し、後続のワゴン車が追突する事故が発生した。この事故で部員の稲垣尋斗さん（17）が死亡し、20人が負傷した。13日で事故から1週間。事故の背景にある複数の問題が次々と明らかになっている。 ■事故当日何が起きたのか 5月6日午前7時半ごろ、福島県郡山市の磐越道