シリーズSDGs、「地球を笑顔にするWEEK」です。保育士を辞め、野菜の移動販売を始めた男性がいます。きっかけは「捨てられてしまう野菜を救いたい」という思いからでした。「自分たちが食べておいしいと思う物を入れるようにしていて」新潟市内を中心に移動販売を行う、大谷道一さん（32）です。車のトランクを開けると、この日は33種類の野菜や果物が並んでいました。ハクサイは4分の1で80円、全て50円のアウトレットコーナーもあ