サバンナ・高橋茂雄の妻でタレントの清水みさとが１２日、夫について投稿してくれた芸人仲間のＸをリポストした。高橋は、芸人仲間の中山功太について、共演した番組で不快な思いをさせたとしてＸで謝罪。中山もＸで「いじめられていたという表現は完全に不適切だった」などとして謝罪している。高橋の妻・清水は、千鳥のノブの「超面白い先輩と超面白い後輩です！大好きです！」という投稿をリポスト。また、高橋の相方・八