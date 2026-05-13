北朝鮮の女子サッカーチームが韓国で行われる試合に出場するため、経由地の中国・北京に到着しました。北朝鮮の選手が韓国で開かれるスポーツの試合に出場するのは7年半ぶりです。北京の空港に姿をみせたのは北朝鮮の女子サッカーチームです。水色のジャージを着て、インスタントラーメンが入っているとみられる段ボール箱を運ぶ選手もいます。韓国メディアによりますと、選手たちは来週、韓国で開かれるアジア・チャンピオンズリ