11日、歌手・俳優の吉川晃司さんの公式HPにて、吉川さんが緊急手術を受けたことにより一部公演の開催を延期することを、所属事務所が発表しました。【写真を見る】【吉川晃司】左目の緊急手術＆公演の延期を報告「手術は無事成功いたしましたが、しばらくは激しい運動は控える等の制限があるため」公式HPで、「吉川は、先日5月4日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました」と左目の手術を受けたことを報告。続けて、「一