【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１２日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのジャイアンツ戦に１番指名打者で出場し、三回に１２試合５３打席ぶりの本塁打となる７号ソロを放った。一回に３試合ぶりの安打となる右前打も放っており、４打数２安打１打点で、５試合ぶりの複数安打となった。先発の山本由伸は６回１／３を投げ、メジャーで自身初の３本塁打を浴びて５失点、８奪三振で３敗目（３勝）を喫した。