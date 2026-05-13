タレント・モト冬樹の妻でミセスモデルの武東由美が、“熟年婚”で再婚した際の心境や現在の活動について語った。【映像】モデルとして活動する武東由美武東は、5月12日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に、夫のモト冬樹と共に出演。2人は、2010年5月に結婚。モトは59歳で初婚、武東は49歳で一人娘を連れての再婚だったが、当時は“熟年婚”と大きな話題になった。結婚してからモデル活動を始めたという武東に黒柳が