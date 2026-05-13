英国のキア・スターマー首相への労働党内での退陣圧力が高まっている。そんな中、英首相官邸に住み着いている?世界で最も有名な猫?が、誰が首相であろうと「ごはんがもらえればいい」と声明を出した。英紙デーリー・スターが１２日、報じた。スターマー氏に対しては、地方選挙惨敗後、労働党議員８０人以上が退陣を要求。１２日には、司法省のアレックス・デービスジョーンズ政務官と保健省のズビル・アーメド政務官が、スター