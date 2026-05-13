アストロズの今井達也投手（２７）が１２日（日本時間１３日）の本拠地マリナーズ戦でリハビリからの復帰登板に臨み、４回を５安打、５四死球、６失点で乱調降板となった。約１か月ぶりのメジャーのマウンドとなった今井は初回こそ三者凡退に抑えたが、２回にアロザレーナにスライダーを左翼席に２ランを運ばれて先制点を与えると、味方が同点に追いついた直後の４回には３連続四死球で無死満塁のピンチを招き、カンゾーンに痛