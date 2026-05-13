【モデルプレス＝2026/05/13】NHK総合ではドラマ10「デンジャラス」（全10話）を2027年1月から放送することが決定。女優の吉岡里帆が主演を務める。【写真】33歳美人女優「破壊力すごい」ノースリ姿の“大人のどんぎつね”◆吉岡里帆、ドラマ10「デンジャラス」主演決定日本を代表する作家・桐野夏生氏が、文豪・谷崎潤一郎氏に挑んだ小説『デンジャラス』。文豪をとりまく魅惑的な女性たちの“こじらせた自我”を赤裸々に暴きだす