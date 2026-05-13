高松市議会橋本浩之新議長提供：高松市議会事務局 高松市議会の臨時会が13日開かれ、自由民主党清新会に所属する橋本浩之議員(66)が新しい議長に就任しました。橋本議長は現在3期目で、2025年から副議長を務めていました。 新しい副議長には、自由民主党清新会に所属する杉本勝利議員(56)が就任しました。杉本副議長は現在3期目で、2025年から総務常任委員会の委員長を務めていました。