東海地方は、明日14日(木)にかけて、大気の不安定な状態が続くため、急な雨や雷雨に注意してください。週末(16日・17日)からは一段と暑くなり、30℃以上の真夏日が急増しそうです。7月並みの暑さがしばらく続くため、熱中症など体調管理に十分注意してください。今日13日(水)発雷確率が高め急な雨や雷雨に注意今日13日(水)の東海地方は、晴れている所が多くなっていますが、山間部の所々では、午前中から、すでに雨雲が湧いて