東京午前のドル円は１５７．７８円付近まで強含んだが、値幅は狭い。原油高や財政悪化懸念で日本の１０年債利回りが２．６０％付近まで上昇し、１９９７年以来の高水準を更新するなど、円債への売りが止まらないことが円売り圧力を高めている反面、昨日も日本政府による円買い・ドル売り介入とみられる動きがあったことから、足元の水準で積極的な円売り・ドル買いは見られず。 ユーロ円は１８５．１６円付近、ポンド