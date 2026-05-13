１３日前引けの日経平均株価は前営業日比１８７円６３銭高の６万２９３０円２０銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１２億９５３１万株、売買代金概算は５兆２６７６億円。値上がり銘柄数は１０２４、対して値下がり銘柄数は４９６、変わらずは５１銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、朝方は売り優勢だったが、その後日経平均は持ち直す格好となった。また、ＴＯＰＩＸの方は寄り付きこそ小安く始まったもの