ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１３日、フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織の神戸市内での引退会見を生中継した。白いジャケット、スカート姿で登壇した坂本は「本日は、今までの感謝をたくさん伝えられたらと思っております。よろしくお願いいたします」とあいさつした。番組では生中継を途中で終えたが、その後、スタジオで同局の江藤愛アナ