◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月１３日、栗東トレセン母に１６年のオークス馬シンハライトを持つアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、武豊騎手を背に栗東・ＤＰコースで３頭併せ。長距離輸送も考慮して軽めの調整だったが、軽いフットワークでリズムを刻むと、直線は最内から鋭く脚を伸ばし、約１馬身先着した。パワーがみなぎる走