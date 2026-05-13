◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）２週前追い切り＝５月１３日、栗東トレセン皐月賞を逃げ切ったロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、主戦の松山弘平騎手が乗って、坂路を単走で追い切り、馬なりで５５秒０―１２秒７をマークした。鞍上は「坂路の馬場が少し深くて、一瞬トモ（後肢）を滑らすところがありました。２週前ですので、来週ＣＷコースでどん