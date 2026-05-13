女優の杉本有美（３７）が１３日に自身のインスタグラムを更新し、再婚と第１子妊娠を発表した。「ご報告です」と題した文書をアップ。「長年、杉本有美を温かく見守り、応援してくださるファンの皆さま、関係者の皆さまに深く感謝申し上げます」と書き出し「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。杉本は２０１６年に結婚し、１９年に離婚。今回は再婚となる。「また新しい命を授かり、新たな一歩