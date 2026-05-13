韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太が、12日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜深2：36〜深2：55）に出演した。【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太「恋愛のイライラでわかる心理テスト」と題し、「こんな恋人はイヤだ！どんな恋人」と問われ、4択を提示された中本は「LINEで全部の話題に返信してくれない」を選択。若槻の回答