■これまでのあらすじ連絡もなくいきなりやって来た嫁が孫を置いて出かけてしまった。ふだんほとんどやり取りのない嫁との距離感がわからない義母。夜遅くに戻ってきた嫁に何があったのか教えてと言うと「なんでお義母さんにそんなこと言わないといけないんですか？」とにべもなく言われてしまう。【義母 Side Story】しかしその後も…雪乃さんは何度も花音ちゃんを私に預けて出かけるようになりました。何か力になりたいと思って