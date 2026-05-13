7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が13日、都内で行われた『numbuzin×道枝駿佑さん（なにわ男子）新TVCM発表会』に登壇し、なにわ男子のライブで見られるファンの行動と対策を明かした。【写真】まるで王子様！爽やかな笑顔を見せる道枝駿佑ナンバーズインの3番のシートマスクを模したセットから“ひょっこり”登場した、光がにじみ出るような白のセットアップ姿の道枝は、「4枚入りの1枚として」とにっこり。「斬新な経験