『コロッケ！』『学級王ヤマザキ』などで知られる漫画家・樫本学ヴが、自身のXを更新し、代表作『学級王ヤマザキ』の特別なサイン色紙を公開した。【写真】懐かしい！公開された『学級王ヤマザキ』のサイン色紙『学級王ヤマザキ』は、『月刊コロコロコミック』と『別冊コロコロコミック』で1995年〜2001年にかけて連載されていた作品。主人公ヤマザキは、ある王国から冠（かんむり）学園6年3組を征服するためにやって来たが、