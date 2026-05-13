◇MLBドジャース-ジャイアンツ(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手の12試合ぶりの一発に山本由伸投手のニコニコが止まりません。5月に入り5打数無安打などヒットが出ない試合も経験していた大谷選手。ホームランも日本時間4月27日以来飛び出していませんでした。そんな中、3回の第2打席で久々の一発が飛び出ました。大谷選手は安どした表情でダイヤモンドを一周すると、チームメートが待つベンチへ戻ります。久々