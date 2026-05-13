新日本プロレスは14日、後楽園ホールで「BESTOFTHESUPERJr.33」が開幕する。A組は昨年の覇者で史上最年少優勝した藤田晃生は連覇がかかる。ただ藤田自身は「連覇にはとくに重きは置いてない。強いやつが勝つ。負けるときは負けるし、勝つときは勝つ。出てる選手全員優勝狙っているし、連覇できたらうれしいですけど名前も残るけど、重きは置いてない」と自然体でリーグに臨む。とくに意識するのはマスター・ワトだ。