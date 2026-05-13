ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。会場にはサイン入りの白いスケート靴が飾られ、報道陣には感謝の言葉を“直筆”でつづったメッセージカードが贈られた。会見の最後には“サプライズ”として、中野園子コーチとグレアム充子コーチが登場。ねぎらいの言葉とともに花束を渡された坂本は「会見中に後ろをチラチラ見て、いないなと思