5月11日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、M-1王者・たくろう（赤木裕、きむらバンド）がWドッキリ企画「仕掛け人マウントバトル」に挑戦。お互いが「自分だけが仕掛け人」と思い込み、相手にドッキリを仕掛け合うという、過酷かつ滑稽な心理戦を繰り広げた。【映像】M-1王者・たくろうに爆弾級スキャンダル…？「一生世に出られなくなる」CM違約金のピンチに“悪魔の誘い”楽屋で2人きりになると、まずきむらバンドが口火を